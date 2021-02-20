Мозес уверен, что Кокорин добьется успеха в «Фиорентине»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в интервью «СЭ» поделился мнением о переезде форварда Александра Кокорина в «Фиорентину», а также сказал, кто из игроков «Спартака» может уехать в Европу.

— Имея опыт выступлений в топ-5 чемпионатов, как-то делишься им со спартаковской молодежью?

— Да, много разговариваю с парнями. Порой ребята спрашивают, как это — играть в Англии или Италии. Стараюсь подбодрить, как-то зажечь, замотивировать их больше работать и, если есть такое желание, поехать играть в Европу. Очень важно много работать над собой. Талант — это здорово, но без каждодневной работы он ничего не даст сам по себе.

— Даже знаю, о ком ты говоришь. Павел Маслов рассказывал, что общается с тобой по поводу АПЛ. Он способен уехать туда?

— У него уже сейчас есть все, чтобы там заиграть. Он крутой чувак, классный футболист и, что очень важно, не теряет землю под ногами. Маслов очень талантлив и может достичь многого — все зависит только от него. Я ни в коем случае не подталкиваю его куда-то уходить, уезжать. Но понимаю, что его потенциал очень высок.

— По ходу первого сбора в Дубае из «Спартака» в «Фиорентину» уехал Кокорин. Ты играл в серии А, скажи, Саша там может добиться успеха?

— Если честно, я не слишком много его видел. Но по тому, что слышал от других, и по тем тренировкам и матчам, что Кокорин сыграл за «Спартак» после моего приезда, могу сделать вывод, что он очень хороший и талантливый футболист. Думаю, он будет забивать в Италии и добьется успеха в «Фиорентине».

— Есть помимо Кокорина и Маслова в «Спартаке» кто-то способный уехать в Европу?

— Конечно. Многие ребята — как русские, так и легионеры — обладают всеми качествами, чтобы сделать шаг вперед в своей карьере. Это и «физика», и футбольные качества, и тактические навыки. Вопрос в желании — если ребята проявят себя в «Спартаке», такой шанс у них непременно будет.

Кокорин после перехода в итальянский клуб один раз вышел на замену во встрече против «Интера» (0:2).

(Артем Калинин)