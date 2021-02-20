«20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха». ЦСКА выложил ролик, посвященный Гинеру
Пресс-служба ЦСКА 20 февраля опубликовала в Twitter ролик, посвященный президенту клуба Евгению Гинеру.
В феврале 2001 года исполнилось 20 лет с момента прихода Гинера в клуб.
«20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха, которая далека от завершения», — говорится в описании видео.
20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха, которая далека от завершения ? pic.twitter.com/WY1KT8pHRq— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 20, 2021
После прихода Гинера ЦСКА 6 раз стал чемпионом России, 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок России. Также армейцы выиграли Кубок УЕФА, став первым российским клубом в истории, выигравшим еврокубок.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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