РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха». ЦСКА выложил ролик, посвященный Гинеру

12:27
Евгений Гинер. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгений Гинер. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Пресс-служба ЦСКА 20 февраля опубликовала в Twitter ролик, посвященный президенту клуба Евгению Гинеру.

В феврале 2001 года исполнилось 20 лет с момента прихода Гинера в клуб.

«20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха, которая далека от завершения», — говорится в описании видео.

После прихода Гинера ЦСКА 6 раз стал чемпионом России, 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок России. Также армейцы выиграли Кубок УЕФА, став первым российским клубом в истории, выигравшим еврокубок.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир