Мостовой заявил, что «Локомотив» может стать чемпионом в этом сезоне РПЛ

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в сезоне-2025/26.

«Локомотив» взял трех футболистов, которые гарантируют минимум 10 забитых мячей: Руденко, Бакаев и Комличенко. Это огромный плюс. Так что железнодорожники и будут наверху. Батраков тоже у них есть. Способны ли они стать чемпионами? Конечно. А почему нет? Посмотрим, как все будет», — сказал Мостовой «СЭ».

«Локомотив» (37 очков) после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.