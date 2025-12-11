Футболисты «Спартака» проведут зимние сборы в ОАЭ

«Спартак» сообщил, что учебно-тренировочные сборы команды в зимнюю паузу состоятся в ОАЭ.

Красно-белые выйдут из отпуска 12 января, пройдут медицинское обследование и тесты на функциональную готовность, после чего 15 января отправятся в Дубай.

Первый сбор продлится до 21 января, второй пройдет с 27 января по 7 февраля, а третий — с 12 по 28 февраля. Соперники «Спартака» по товарищеским матчам и даты игр будут объявлены позднее.

После 18 туров московская команда с 29 очками занимает шестое место в чемпионате России. В первом матче РПЛ после возобновления сезона «Спартак» 1 марта на выезде сыграет с «Сочи».