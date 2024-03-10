Мостовой уверен, что интрига в РПЛ будет сохраняться до последних туров

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой уверен, что интрига в чемпионате России-2023/24 будет сохраняться до конца сезона.

«Никто не ожидал, что «Краснодар» так сыграет с «Рубином» и «Ростовом». «Зенит» сыграл в свою силу. Класс побил и так далее. Давайте не забывать, что мы говорили, что «Краснодар» и «Зенит», и «Спартак» с «Динамо» выиграют свои матчи и будут рядом. Так что интрига будет до последних туров», — приводит Vprognoze слова Мостового.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 40 очками после 20 туров. «Краснодар» занимает вторую строчку с 39 очками, «Динамо» идет на третьем месте с 38 очками.