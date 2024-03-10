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10 марта, 04:46

Агент Тюкавина ответил на вопрос о возможной трансферной стоимости форварда

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футболист Константин Тюкавин
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина ответил на вопрос о возможной трансферной стоимости своего клиента.

«Во сколько сейчас можно было бы оценить его трансферную стоимость? Игрок стоит столько, сколько за него платят. Иначе может получиться так, что отдал и забил — и вырос в цене на миллион, а если пропускаешь, как тогда? Вообще, у нас шутка была, когда в «Шахтере» играл нигериец Джулиус Агахова: на одном из матчей с владельцем клуба сидел менеджер, который привез игрока, и после гола Агахова он сказал: «Мы в цене поднялись на миллион». А потом на чемпионате мира Агахова привозит гол в свои же ворота...
Очень жду Костю в сборной России, хочется на фоне Сербии и Парагвая посмотреть не него. Скауты? Думаю, они и так смотрят. Для него самого важно, чтобы выпустили не на три минуты, а именно чтобы вышел и почувствовал игру. Главное, без травм», — приводит Metaratings слова Сафонова.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 25 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 10 миллионов евро.

Источник: Metaratings
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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