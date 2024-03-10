Агент Тюкавина ответил на вопрос о возможной трансферной стоимости форварда

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина ответил на вопрос о возможной трансферной стоимости своего клиента.

«Во сколько сейчас можно было бы оценить его трансферную стоимость? Игрок стоит столько, сколько за него платят. Иначе может получиться так, что отдал и забил — и вырос в цене на миллион, а если пропускаешь, как тогда? Вообще, у нас шутка была, когда в «Шахтере» играл нигериец Джулиус Агахова: на одном из матчей с владельцем клуба сидел менеджер, который привез игрока, и после гола Агахова он сказал: «Мы в цене поднялись на миллион». А потом на чемпионате мира Агахова привозит гол в свои же ворота...

Очень жду Костю в сборной России, хочется на фоне Сербии и Парагвая посмотреть не него. Скауты? Думаю, они и так смотрят. Для него самого важно, чтобы выпустили не на три минуты, а именно чтобы вышел и почувствовал игру. Главное, без травм», — приводит Metaratings слова Сафонова.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 25 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 10 миллионов евро.