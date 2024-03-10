Медведев о победе «Зенита» над «Уралом»: «Вернуться на первое место после такого матча — это дорогого стоит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 20-го тура РПЛ и возвращение своей команды на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Победа нелегкая, хоть и крупная. Но «Урал» — хорошо организованная команда, играла перед своими болельщиками, боролась. В первом тайме очень непростая была игра. Поэтому вернуться на первое место в таком матче — это дорогого стоит.

Мы могли выйти на первое место и в предыдущем туре, но не смогли обыграть «Спартак». Сегодня все понимали, что победа возвращает нас на наше привычное место, что и произошло. Как теперь «Зениту» удержать первое место? Играть и побеждать, другого рецепта нет. Давление из-за конкуренции? Конкуренция — двигатель прогресса. Когда нет конкуренции — нет прогресса. Когда говорят, что у нас не было конкуренции последние пять сезонов — это не так. Она была. В каждом сезоне было очень непросто. Начиная с сезона 2018/19 и заканчивая прошлым», — приводит Metaratings слова Медведева.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 с 40 очками, «Краснодар» опустился на второе место с 39 очками.