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10 марта, 00:14

Медведев о победе «Зенита» над «Уралом»: «Вернуться на первое место после такого матча — это дорогого стоит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 20-го тура РПЛ и возвращение своей команды на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Победа нелегкая, хоть и крупная. Но «Урал» — хорошо организованная команда, играла перед своими болельщиками, боролась. В первом тайме очень непростая была игра. Поэтому вернуться на первое место в таком матче — это дорогого стоит.
Мы могли выйти на первое место и в предыдущем туре, но не смогли обыграть «Спартак». Сегодня все понимали, что победа возвращает нас на наше привычное место, что и произошло. Как теперь «Зениту» удержать первое место? Играть и побеждать, другого рецепта нет. Давление из-за конкуренции? Конкуренция — двигатель прогресса. Когда нет конкуренции — нет прогресса. Когда говорят, что у нас не было конкуренции последние пять сезонов — это не так. Она была. В каждом сезоне было очень непросто. Начиная с сезона 2018/19 и заканчивая прошлым», — приводит Metaratings слова Медведева.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 с 40 очками, «Краснодар» опустился на второе место с 39 очками.

Источник: Metaratings
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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30.03 00:00
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