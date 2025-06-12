Мостовой стал лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2024/25

«Зенит» объявил, что лучшим игроком минувшего сезона стал 27-летний полузащитник Андрей Мостовой.

«Поздравляем, Мост! Желаем совместить личные успехи с командными наградами и в следующем сезоне», — сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

В сезоне-2024/25 в 36 матчах во всех турнирах футболист забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Мостовой играет за «Зенит» с июля 2019 года. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

«Зенит» по итогам сезона занял второе место в РПЛ.