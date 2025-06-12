Источник: Даку перейдет из «Рубина» в «Зенит» за 4,5 миллиона евро

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку станет игроком «Зенита», сообщает албанское издание GazetaBlic.

По данным источника, переход 27-летнего албанца состоится в летнее трансферное окно. Сумма сделки составит 4,5 миллиона евро. Футболист пройдет медицинское обследование 15 июня.

Даку по итогам сезона-2024/25 занял второе место в гонке бомбардиров РПЛ, забив 15 голов. Также на его счету 8 результативных передач. Во всех турнирах он провел за «Рубин» 29 матчей. Его контракт действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 8 миллионов евро.