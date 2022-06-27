Мостовой считает сомнительным назначение Алаева на пост президента РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о назначении Александра Алаева исполняющим обязанности президента РПЛ.

«Сомнительное назначение. Я вообще не понимаю. Алаев везде. Убрали Мутко, поставили Алаева, опять кого-то убрали, снова Алаев. Неужели у нас нет других людей?» — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее сообщалось, что Ашот Хачатурянц покинул пост главы РПЛ.

Александр Алаев с 2019 года является генеральным секретарем РФС. Также с 2021 года он занимает должность президента ФНЛ.