В «Урале» сообщили, что Алаев сменит Хачатурянца на посту президента РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ и назначение Александра Алаева на пост исполняющим обязанности.

«Все уже написано и сказано — Ашот Хачатурянц подал в отставку, а Александр Алаев принял его должность», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Хачатурянц попросил назначить Алаева исполняющим обязанности главы РПЛ.

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.

Александр Алаев с 2019 года является генеральным секретарем РФС. Также с 2021 года он занимает должность президента ФНЛ.