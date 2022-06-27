В «Урале» сообщили, что Алаев сменит Хачатурянца на посту президента РПЛ
Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ и назначение Александра Алаева на пост исполняющим обязанности.
«Все уже написано и сказано — Ашот Хачатурянц подал в отставку, а Александр Алаев принял его должность», — сказал Иванов «СЭ».
Ранее сообщалось, что Хачатурянц попросил назначить Алаева исполняющим обязанности главы РПЛ.
В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.
Александр Алаев с 2019 года является генеральным секретарем РФС. Также с 2021 года он занимает должность президента ФНЛ.
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|0
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|Краснодар
|0
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|0
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|
5
|ЦСКА
|0
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|0
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6
|Локомотив
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|0
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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