Хачатурянц попросил назначить Алаева исполняющим обязанности президента РПЛ
Ашот Хачатурянц попросил назначить Александра Алаева исполняющим обязанности президента РПЛ, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, голосование уже прошло. 15 представителей клубов проголосовали за, один воздержался.
Ранее стало известно, что Хачатурянц уходит с поста главы РПЛ. Он стал исполняющим обязанности президента лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца состоялось 22 ноября прошлого года.
Александр Алаев с 2019 года является генеральным секретарем РФС. Также с 2021 года он занимает должность президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Источник: https://t.me/rbsportrb/5008
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|Сочи
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|Динамо
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|0
|0
|0-0
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|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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