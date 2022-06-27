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Сегодня, 11:31

Ашот Хачатурянц уходит с поста главы РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ашот Хачатурянц уходит с поста главы Российской Премьер-лиги, информирует Telegram-канала «Мутко против».

26 июня «РБ Спорт» сообщал, что 54-летний специалист подаст в отставку с поста президента РПЛ в понедельник. Временно исполняющим обязанности может стать генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

В ноябре 2019 года Хачатурянц был назначен руководителем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), а также возглавлял экспертную судейскую комиссию при президенте Союза Александре Дюкове.

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально назначение Хачатурянца состоялось 22 ноября прошлого года.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля 2022 года.

Источник: https://t.me/offsider/4093
Футбол
РПЛ
Ашот Хачатурянц
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