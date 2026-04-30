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30 апреля, 21:01

Мостовой: «У Талалаева и Галактионова звездная болезнь. Похвастаться нечем, остается скандалы устраивать»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о перепалке между бывшим полузащитником «Зенита» Владиславом Радимовым и главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым, которая произошла 19 апреля в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ между калининградцами и «Краснодаром» (2:2).

«Ну, обратился Радимов, так пофиг. Галактионов тоже до этого просил к нему сл всей официальностью. У Талалаева и Галактионова звездная болезнь. Им тяжело. Ведь «Википедию» их откроешь, а там похвастаться нечем. Остается скандалы устраивать. За таких, как я, карьера говорит. А у них...», — сказал Мостовой «СЭ».

Радимов по ходу беседы назвал Талалаева «Андрюшей», что сильно не понравилось главному тренеру «Балтики».

«Панибратство оставь себе, Владюш. Давай обращаться по законам эфира», — резко ответил тренер «Балтики».

Эксперт удивился претензии и уточнил, какое у Талалаева отчество. Тот сказал, что имени для обращения будет достаточно. Далее состоялся следующий диалог:

— А я как сказал? — уточнил Радимов.

— Ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире просто — и все, — ответил Талалаев.

— У меня вопросов к тебе нет больше, — заявил Радимов.

— Отлично, у меня к тебе вообще никогда не было. Последние 22 года уже нет, — парировал Талалаев.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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