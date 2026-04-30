Мостовой: «У Талалаева и Галактионова звездная болезнь. Похвастаться нечем, остается скандалы устраивать»
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о перепалке между бывшим полузащитником «Зенита» Владиславом Радимовым и главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым, которая произошла 19 апреля в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ между калининградцами и «Краснодаром» (2:2).
«Ну, обратился Радимов, так пофиг. Галактионов тоже до этого просил к нему сл всей официальностью. У Талалаева и Галактионова звездная болезнь. Им тяжело. Ведь «Википедию» их откроешь, а там похвастаться нечем. Остается скандалы устраивать. За таких, как я, карьера говорит. А у них...», — сказал Мостовой «СЭ».
Радимов по ходу беседы назвал Талалаева «Андрюшей», что сильно не понравилось главному тренеру «Балтики».
«Панибратство оставь себе, Владюш. Давай обращаться по законам эфира», — резко ответил тренер «Балтики».
Эксперт удивился претензии и уточнил, какое у Талалаева отчество. Тот сказал, что имени для обращения будет достаточно. Далее состоялся следующий диалог:
— А я как сказал? — уточнил Радимов.
— Ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире просто — и все, — ответил Талалаев.
— У меня вопросов к тебе нет больше, — заявил Радимов.
— Отлично, у меня к тебе вообще никогда не было. Последние 22 года уже нет, — парировал Талалаев.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0