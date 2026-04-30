Дьяков считает «Краснодар» сверхмотивированным на победу в РПЛ: «Потерпят — и можно два трофея поднять»

Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков ответил «СЭ» на вопрос о шансах «Краснодара» и «Зенита» на победу в чемпионате России-2025/26.

После 27 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 60 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 59 очками.

«Симпатии нет ни к одним, ни к другим. Все зависит от «Краснодара»: выигрывай свои матчи и становись чемпионом. В Кубке России «быки» тоже будут играть с «Динамо». В последних сезонах все привыкли, что именно в матчах с бело-голубыми решается судьба чемпионства. На этот раз — то же самое. Ну и «Акрон», который борется за выживание, может дать бой. С трудом в это верю, но все возможно. Считаю, что основной матч у «Краснодара» будет против «Динамо» на выезде за тур до конца сезона. «Зениту» нужно забирать свое и ожидать осечки.

Стать чемпионом для «Краснодара» — всегда сверхмотивация. А тут — два раза подряд. Даже несмотря на маленькую обойму, команда по сути играет в 13 человек. Но до финиша осталось три тура, так что, наоборот на морально-волевых уже, особенно победа над махачкалинским «Динамо» только прибавит сил. Три матча в чемпионате и игру в Кубке потерпят — и можно вообще два трофея поднять», — сказал Дьяков «СЭ».

«Краснодару» в чемпионате России-2025/26 осталось провести матчи с «Акроном» (28-й тур), московским «Динамо» (29-й тур) и «Оренбургом» (30-й тур). «Зениту» предстоят игры с ЦСКА (28-й тур), «Сочи» (29-й тур) и «Ростовом» (30-й тур).