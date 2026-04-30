Дьяков считает «Краснодар» сверхмотивированным на победу в РПЛ: «Потерпят — и можно два трофея поднять»
Бывший защитник сборной России Виталий Дьяков ответил «СЭ» на вопрос о шансах «Краснодара» и «Зенита» на победу в чемпионате России-2025/26.
После 27 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 60 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 59 очками.
«Симпатии нет ни к одним, ни к другим. Все зависит от «Краснодара»: выигрывай свои матчи и становись чемпионом. В Кубке России «быки» тоже будут играть с «Динамо». В последних сезонах все привыкли, что именно в матчах с бело-голубыми решается судьба чемпионства. На этот раз — то же самое. Ну и «Акрон», который борется за выживание, может дать бой. С трудом в это верю, но все возможно. Считаю, что основной матч у «Краснодара» будет против «Динамо» на выезде за тур до конца сезона. «Зениту» нужно забирать свое и ожидать осечки.
Стать чемпионом для «Краснодара» — всегда сверхмотивация. А тут — два раза подряд. Даже несмотря на маленькую обойму, команда по сути играет в 13 человек. Но до финиша осталось три тура, так что, наоборот на морально-волевых уже, особенно победа над махачкалинским «Динамо» только прибавит сил. Три матча в чемпионате и игру в Кубке потерпят — и можно вообще два трофея поднять», — сказал Дьяков «СЭ».
«Краснодару» в чемпионате России-2025/26 осталось провести матчи с «Акроном» (28-й тур), московским «Динамо» (29-й тур) и «Оренбургом» (30-й тур). «Зениту» предстоят игры с ЦСКА (28-й тур), «Сочи» (29-й тур) и «Ростовом» (30-й тур).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0