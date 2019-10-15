Мостовой считает, что Тедеско назначили в «Спартак» по знакомству
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой — о назначении Доменико Тедеско главным тренером красно-белых. Он заявил, что не понимает этого решения.
— Разбирали сегодня сборную и назначение в «Спартаке». Сборная — по плану. Как и ожидалось, вышли на Евро вместе с Бельгией, — написал Мостовой в Instagram. — А вот «Спартак»... Я в шоке, честно говоря, от такого назначения в такой клуб! Взяли человека, которого никто не знает ни как тренера, ни как футболиста. 34 года?!! Зачем играть в футбол в нашей стране, когда можно просто приехать и тренировать по знакомству. Даже говорить больше не хочется на эту тему. И тут уже не вопрос «верю — не верю» в нового тренера. А как это вообще возможно?!
Доменико Тедеско сменил на этом посту Олег Кононова, который ранее был отправлен в отставку.
Разбирали сегодня сборную и назначение в Спартаке. Сборная — по плану. Как и ожидалось, вышли на Евро вместе с Бельгией. А вот Спартак... Я в шоке, честно говоря, от такого назначения в такой клуб! Взяли человека, которого никто не знает ни как тренера, ни как футболиста. 34 года?!! Зачем играть в футбол в нашей стране, когда можно просто приехать и тренировать по знакомству. Даже говорить больше не хочется на эту тему. И тут уже не вопрос «верю — не верю» в нового тренера. А как это вообще возможно?!
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