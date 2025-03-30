В «Рубине» объяснили отсутствие Даку в заявке на матч с «Зенитом»

В пресс-службе «Рубина» прокомментировали «СЭ» отсутствие нападающего команды Мирлинда Даку в заявке на матч 22-го тура РПЛ против «Зенита».

«Даку продолжает восстановление от повреждения», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее 27-летний форвард пропустил матчи сборной Албании в квалификации к ЧМ-2026 с Англией и Андоррой.

Матч «Зенит» — «Рубин» состоится в воскресенье, 30 марта и начнется в 19.30 (мск).