ЦСКА интересовался возможностью приобретения Угальде

Как стало известно «СЭ», ЦСКА интересовался возможностью приобретения нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Клуб видел в нем потенциальное усиление линии нападения.

Однако сам Манфред не настроен переходить из «Спартака» в другой российский клуб ввиду отсутствия еврокубков.

Контракт «Спартака» с 23-летним футболистом из Коста-Рики рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в восьми матчах он не отметился результативными действиями.

Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2024/25, забив 17 голов.