Меликов: «Перед махачкалинским «Динамо» поставлена задача войти в первую десятку РПЛ»

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов назвал задачу махачкалинского «Динамо» на сезон-2025/26.

«На этот сезон у нас задача войти в десятку лучших клубов премьер-лиги, закрепиться в премьер-лиге, а дальше за счет развития, в том числе финансовых возможностей клуба, с учетом трансферной политики укрепить те зоны, которые нужно по итогам нынешнего турнира, и двигаться дальше. Выигрывать что-то на следующий год мы точно не собираемся. Если удачно сложится наше прохождение в кубковом турнире, мы, конечно, приложим все усилия, а на сегодня задача такая», — цитирует Меликова ТАСС.

Также Меликов отметил, что второй задачей является подбор игроков и привлечение в основную команду воспитанников из региона.

После 7 туров «Динамо» располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с 8 очками.