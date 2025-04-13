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13 апреля, 20:42

Мостовой — о матче с «Краснодаром»: «Все бились друг за друга»

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Все понимали, какая это ответственная и важная игра. Даже если бы сегодня мы сыграли вничью, нам было бы очень тяжело догнать «Краснодар». Мы очень серьезно настраивались на игру и показали на поле и по счету, что сегодня мы были настоящей командой. Бились друг за друга, отдавались на все сто. Это очень сильно порадовало», — цитирует футболиста пресс-служба «Зенита».

В игра с «быками» 27-летний россиянин отметился голом и результативной передачей и был признан лучшим лучшим игроком матча.

После победы петербургский клуб (50 очков) обошел «Спартак» (47) и теперь занимает на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
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 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
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 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
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 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
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 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
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 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
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