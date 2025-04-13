«Химки» — «Крылья Советов»: Печенин сравнял счет ударом со штрафного

Читать «СЭ» в

«Крылья Советов» сравняли счет в матче против «Химок» в 24-м туре РПЛ — 1:1.

На 54-й минуте ударом со штрафного забил Кирилл Печенин.