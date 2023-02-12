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Александр Мостовой: «Дзюбу нельзя сравнивать с Роналду даже по российским меркам»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова футбольного агента Леонида Гольдмана о том, что нападающий Артем Дзюба — российский Криштиану Роналду.

«Дзюбу не хочется и не надо сравнивать с Роналду, даже несмотря на то, что он взял седьмой номер в «Локомотиве». Артем же просто взял этот номер, потому что он был свободный, у «Локо» тоже же кто-то раньше играл под семеркой. Дзюбу нельзя сравнивать с Криштиану даже по российским меркам.

Артем — сильный футболист. Я удивлялся, что его недавно еще никакой клуб не брал, хорошо, что он нашел «Локомотив». Он однозначно должен помочь железнодорожникам во втором круге РПЛ. Для нашего чемпионата Дзюба — сильный игрок», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-dzyubu-nelzya-sravnivat-s-ronaldu-dazhe-po-rossiiskim-merkam-227233/
Александр Мостовой
Артем Дзюба
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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