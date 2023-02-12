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Сегодня, 12:19

Владимир Обухов рассказал о разнице между Личкой и Карпиным

Алина Савинова
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Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением о работе с тренерами Марцелом Личкой и Валерием Карпиным.

«Валерий Георгиевич — более системный, у него вся игра так построена. Марцел в этом плане дает больше свободы. Даже на тренировках в какой-то момент он дает упражнение, затем останавливает его и говорит: «Можно сыграть так, начинайте больше думать». Если ты в упражнении начинаешь импровизировать, это никак не критикуется, наоборот, это здорово», — приводит «РБ Спорт» слова Обухова.

Личка на данный момент возглавляет «Оренбург». Карпин является главным тренером «Ростова», за который нападающий выступал ранее.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-obuhov-rasskazal-o-raznitse-mezhdu-lichkoj-i-karpiny-m/
Валерий Карпин
Владимир Обухов
ФК Оренбург
Марцел Личка
0
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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П
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Спартак

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Краснодар

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