Владимир Обухов рассказал о разнице между Личкой и Карпиным

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов поделился мнением о работе с тренерами Марцелом Личкой и Валерием Карпиным.

«Валерий Георгиевич — более системный, у него вся игра так построена. Марцел в этом плане дает больше свободы. Даже на тренировках в какой-то момент он дает упражнение, затем останавливает его и говорит: «Можно сыграть так, начинайте больше думать». Если ты в упражнении начинаешь импровизировать, это никак не критикуется, наоборот, это здорово», — приводит «РБ Спорт» слова Обухова.

Личка на данный момент возглавляет «Оренбург». Карпин является главным тренером «Ростова», за который нападающий выступал ранее.