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Майкон — о лишнем весе бразильцев в РПЛ: «Возможно, это связано со многими праздниками и вечеринками»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон высказался о выступавших в России бразильцах, у которых были проблемы с лишним весом.

«У каждого футболиста есть свои особенности. Особенностей вратарей является то, что они особо не бегают по полю. Часть бразильцев приезжали сюда играть с лишним весом, и, возможно, это связано со многими праздниками, вечеринками. Поэтому они могли набирать вес. В особенности, если они веселятся целый месяц, едят и пьют. Конечно, такое происходит», — приводит Sport24 слова Майкона.

Ранее тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов рассказал о том, что у голкипера Ивана был лишний вес.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-12-maykon-o-braziltsakh-v-rpl-yesli-tselyy-mesyats-veselitsya-yest-i-pit-konechno-oni-budut-s-lishnim-vesom
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