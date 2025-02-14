Мостовой: «Критики переобуются, когда Соболев начнет забивать за «Зенит» в РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступление форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Не считаю, что Соболев провалился в «Зените». Да, сразу заиграть не получилось, но нужно смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе. Его же не подписали на первую часть сезона, чтобы теперь судить о его полезности. Когда Соболев начнет забивать за «Зенит» в РПЛ, все критики быстро переобуются. Так было и с Угальде», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе прошлого года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.