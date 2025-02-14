В «Пари НН» оценили вероятность появления новичков до конца трансферного окна

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о возможном появлении новичков в команде до закрытия зимнего трансферного окна.

— Что касается оценки, спортотдел вышел на совет директоров с планом перед зимним окном, в принципе план выполнен — позиции, которые планировались к усилению, нашли свое отражение в трансферной кампании. Сейчас обсуждается летнее трансферное окно. Но, поскольку зимнее окно еще открыто, ведутся переговоры по нашим футболистам, которые интересны другим клубам, — цитирует Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Зимой нижегородцы подписали шесть игроков: защитников Ярослава Крашевского («Химки»), Илью Агапова (ЦСКА, аренда), Хуана Кастильо («Форталеза»), а также нападающих Александра Кокшарова («Краснодар», аренда), Вячеслава Грулева («Динамо») и Тьяго Весино («Велес Сарсфилд, аренда).