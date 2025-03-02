Станкович о Солари: «Уверен, дальше он будет только прибавлять»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 19-го тура РПЛ.

— Сегодня был первый официальный матч после сборов. Что бы вы сказали по итогам подготовки? В чем команде нужно еще добавить?

— Мы прибавили во многом как команда. И в плане настроя на игру, и ее контроля. Хотя сегодня последние десять минут мне не понравились. Но у нас есть и определенные недостатки, как и у любой команды. Сегодня мы выходили на игру после огромной паузы в три месяца и с большим давлением. Посмотрите, как закончились матчи РПЛ вчера, многие команды потеряли очки — всем весной будет непросто.

— На каких позициях вы рассматриваете новичков Солари и Гарсию?

— Солари тут сильно повезло, поскольку он может занимать множество позиций на поле. Это игрок, который любит работать, очень самоотверженный. Уверен, дальше он будет только прибавлять. Что до Гарсии — он может занимать любую из трех позиций впереди. На мой взгляд, как центрфорвард он оптимален, но и справа тоже неплох. Они оба появились в команде по ходу сборов, так что мы ждем от них прогресса.

Пабло Солари в матче с «Оренбургом» забил свой первый гол за «Спартак» — аргентинец отличился на 90+6-й минуте встречи.