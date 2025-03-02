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Станкович о Солари: «Уверен, дальше он будет только прибавлять»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 19-го тура РПЛ.

— Сегодня был первый официальный матч после сборов. Что бы вы сказали по итогам подготовки? В чем команде нужно еще добавить?

— Мы прибавили во многом как команда. И в плане настроя на игру, и ее контроля. Хотя сегодня последние десять минут мне не понравились. Но у нас есть и определенные недостатки, как и у любой команды. Сегодня мы выходили на игру после огромной паузы в три месяца и с большим давлением. Посмотрите, как закончились матчи РПЛ вчера, многие команды потеряли очки — всем весной будет непросто.

— На каких позициях вы рассматриваете новичков Солари и Гарсию?

— Солари тут сильно повезло, поскольку он может занимать множество позиций на поле. Это игрок, который любит работать, очень самоотверженный. Уверен, дальше он будет только прибавлять. Что до Гарсии — он может занимать любую из трех позиций впереди. На мой взгляд, как центрфорвард он оптимален, но и справа тоже неплох. Они оба появились в команде по ходу сборов, так что мы ждем от них прогресса.

Пабло Солари в матче с «Оренбургом» забил свой первый гол за «Спартак» — аргентинец отличился на 90+6-й минуте встречи.

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Деян Станкович
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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
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