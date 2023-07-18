Мостовой: «Где еще легионеры «Зенита» смогут выиграть столько трофеев?»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о большом количестве легионеров в «Зените».
«Почему они идут в «Зенит»? Их можно понять, ведь где еще они столько трофеев выиграют? Возьмем, например, Вендела. Говорят, что он сейчас может уйти. Но в каком клубе топ-5 европейских лиг он сможет завоевать столько медалей? Для этого нужно перейти в клуб, который доминирует в своей лиге. «Баварию», ПСЖ, «Манчестер Сити», «Реал» или «Барселону». Но туда перейти очень сложно. Значит, только в «Зените» они смогут штамповать победы. Вторым фактором является долгий зимний перерыв. Это очень солидный бонус, если сравнивать с графиками в Европе, где такого отдыха и рядом нет», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.
На данный момент в составе петербургского клуба числятся 9 бразильцев и 2 колумбийца.
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. В первом туре нового сезона РПЛ сине-бело-голубые сыграют против «Пари НН». Матч пройдет 22 июля и начнется в 15.15 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -