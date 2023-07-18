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Мостовой: «Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш — посторонние люди, которые случайно попали в футбол»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал, что думает о бывших тренерах «Спартака». Он также высказался и о нынешнем специалисте красно-белых.

«Шалимов назвал Тедеско говном? Я про него еще 2 года назад это говорил — все повторяют за мной. Мои высказывания люди повторяют.

Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш — посторонние люди, которые случайно попали в футбол", — цитирует Мостового «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/
Александр Мостовой
Андре Виллаш-Боаш
Игорь Шалимов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Доменико Тедеско
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