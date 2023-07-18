Мостовой: «Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш — посторонние люди, которые случайно попали в футбол»

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал, что думает о бывших тренерах «Спартака». Он также высказался и о нынешнем специалисте красно-белых.

«Шалимов назвал Тедеско говном? Я про него еще 2 года назад это говорил — все повторяют за мной. Мои высказывания люди повторяют.

Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш — посторонние люди, которые случайно попали в футбол", — цитирует Мостового «РБ Спорт».