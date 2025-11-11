Мостовой положительно оценил работу Станковича в «Спартаке»: «Было больше плюсов»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

Во вторник, 11 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон.

«Многие догадывались, что это произойдет, но я думал, что это случится перед зимней паузой. Впрочем, удивляться нечему. В его работе было больше плюсов, как по мне. Если бы еще не было этих нефутбольных историй с удалениями...» — сказал Мостовой «СЭ».

Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.