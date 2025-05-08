Мостовой — о предстоящем матче с «Динамо» Мх: «Всем клубам там очень непросто»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Игра запланирована на субботу, 10 мая, и пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

«Конечно, это очень серьезный соперник, потому что это домашняя команда. Всем клубам там очень непросто, в том числе лидерам. Махачкалинцы — очень боевая команда, сто процентов там будет очень-очень тяжело, мы все это понимаем и готовимся с полной ответственностью. Уверены на сто процентов, что это будет непростая игра. Там никому не просто, мы понимаем силу соперника», — цитирует Мостового официальный сайт «Зенита».

После 27 туров лидером РПЛ является «Краснодар» с 61 очком. «Зенит» занимает второе место с 57 очками. Тройку лидеров замыкает ЦСКА с 52 очками. «Динамо» из Махачкалы находится на 11-м месте в турнирной таблице.