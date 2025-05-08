«Динамо» реализовало более 20 тысяч билетов на матч со «Спартаком»
В пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ» о количестве реализованных билетов на матч 28-го тура РПЛ против «Спартака».
«На матч со «Спартаком» реализовано более 20 000 билетов», — сообщили «СЭ» в клубе.
Встреча между «Динамо» и «Спартаком» пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 11 мая, и начнется в 19:30.
Положение команд
Результаты / календарь
Лидеры
Новости