«Динамо» реализовало более 20 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

В пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ» о количестве реализованных билетов на матч 28-го тура РПЛ против «Спартака».

«На матч со «Спартаком» реализовано более 20 000 билетов», — сообщили «СЭ» в клубе.

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 11 мая, и начнется в 19:30.