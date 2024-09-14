Комбаров: 2Самый памятний гол на стадионе «Спартака» — в ворота «Црвены Звезды» в матче открытия"

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров рассказал, какой гол ему больше всего запомнился на стадионе красно-белых.

— Наверное, самый памятный гол — в матче открытия стадиона против «Црвены Звезды». Футбол прежде всего для болельщиков. Они заряжают нас. Всегда приходит много людей. В любом случае, на матче легенд был «вау-эффект». В основном столько людей сейчас собираются только тогда, когда играет «Спартак» против ЦСКА или «Зенита», — сказал специалист «РБ Спорт».

Комбаров является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провел 274 матча и забил 27 голов. В составе «Спартака» Комбаров стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.