Мирзов после медосмотра в «Химках» анонсировал новости по продолжению карьеры

Полузащитник Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о переходе в «Химки».

«Скоро узнаете», — сказал Мирзов «СЭ».

В сезоне-2023/24 30-летний полузащитник сыграл 25 матчей за «Нефтчи» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.