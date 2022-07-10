Мостовой: «В «Зените» сумасшедшая конкуренция. Поэтому команда и идет на первом месте»

Мостовой считает, что высокая конкуренция в «Зените» помогает команде быть лидером российского футбола

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» поделился мнением о конкуренции за место в составе.

— Не боишься, что будешь играть меньше? Конкуренция на твою позицию увеличилась.

— В «Зените» в любом случае конкуренция сумасшедшая. Стану еще сильнее. Поэтому «Зенит» и идет на первом месте, ибо можно спокойно набрать два состава игроков. Посмотрим, что будет дальше.

— В январе ты говорил, что был недоволен ситуацией с игровым временем. Как сейчас?

— Пока сезон не начался. Только первая игра прошла. Удивлен, что сыграл сегодня, ибо не должен был. Травму небольшую получил. Нужно время, чтобы посмотреть, как будет складываться ситуация. Пару месяцев есть.

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Вчера, 9 июля команда из Санкт-Петербурга в седьмой раз в истории завоевала Суперкубок страны, обыграв «Спартак» (4:0).