Мостовой: «В «Зените» сумасшедшая конкуренция. Поэтому команда и идет на первом месте»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» поделился мнением о конкуренции за место в составе.
— Не боишься, что будешь играть меньше? Конкуренция на твою позицию увеличилась.
— В «Зените» в любом случае конкуренция сумасшедшая. Стану еще сильнее. Поэтому «Зенит» и идет на первом месте, ибо можно спокойно набрать два состава игроков. Посмотрим, что будет дальше.
— В январе ты говорил, что был недоволен ситуацией с игровым временем. Как сейчас?
— Пока сезон не начался. Только первая игра прошла. Удивлен, что сыграл сегодня, ибо не должен был. Травму небольшую получил. Нужно время, чтобы посмотреть, как будет складываться ситуация. Пару месяцев есть.
В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Вчера, 9 июля команда из Санкт-Петербурга в седьмой раз в истории завоевала Суперкубок страны, обыграв «Спартак» (4:0).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -