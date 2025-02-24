Мостовой: «Спартак» и «Зенит» весной разыграют чемпионство»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил трансферы «Зенита» и «Спартака».

«Игроки-то приехали хорошие, поэтому, с одной стороны, да, заплачены большие деньги, но с другой — уровень футбола благодаря таким трансферам растет. Очевидно, что весной именно «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство. Очень мощно усилились оба клуба», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. На второй строчке «Зенит» с 39 очками, замыкает тройку с 37 очками «Спартак».