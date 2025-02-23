Экс-форвард «Спартака» Шмаров назвал самый значимый момент в карьере

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров ответил на вопрос, какой момент в карьере он считает самым значимым.

«Золотой гол» никак не вспоминается, его все время крутят везде, все время показывают. Когда был 35-летний юбилей у гола, все звонили, поздравляли, — цитирует Шмарова ТАСС. — Такое не забывается, честно говоря. Может быть, не самый памятный момент карьеры, но самый значимый. Болельщики часто подходят, благодарят, даже в метро узнают, подходят, очень приятно».

В чемпионате СССР 1989 года «Спартак» дома победил киевское «Динамо» со счетом 2:1. В концовке матча победный гол забил Шмаров. Эта победа принесла красно-белым досрочное чемпионство.