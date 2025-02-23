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Экс-форвард «Спартака» Шмаров назвал самый значимый момент в карьере

Руслан Минаев

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров ответил на вопрос, какой момент в карьере он считает самым значимым.

«Золотой гол» никак не вспоминается, его все время крутят везде, все время показывают. Когда был 35-летний юбилей у гола, все звонили, поздравляли, — цитирует Шмарова ТАСС. — Такое не забывается, честно говоря. Может быть, не самый памятный момент карьеры, но самый значимый. Болельщики часто подходят, благодарят, даже в метро узнают, подходят, очень приятно».

В чемпионате СССР 1989 года «Спартак» дома победил киевское «Динамо» со счетом 2:1. В концовке матча победный гол забил Шмаров. Эта победа принесла красно-белым досрочное чемпионство.

Источник: ТАСС
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Валерий Шмаров
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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