Агент Сафонов: «Не удивлюсь, если Зделар получит российское гражданство»

Футбольный агент Алексей Сафонов подвел итоги трансферного окна в РПЛ.

«Спартак» и «Зенит» были главными игроками на трансферном рынке. «Спартак» взял хороших игроков на флажке, при этом убрали тех, кто был не нужен, отвязались от балласта. «Зенит» взял Зделара — он уже сколько лет в России, не удивлюсь, если получит российское гражданство. «Локомотив» вообще никого не брал, ЦСКА купил кота в мешке», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

21 февраля «Зенит» объявил о переходе Зделара из ЦСКА. Соглашение с 29-летним сербом рассчитано до лета 2026 года.

Зделар выступал за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч во всех турнирах.