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Мостовой: «В первых матчах сезона «Зенит» играл вполсилы»

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Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги 1-го тура нового сезона РПЛ и оценил шансы «Зенита» на чемпионство.

— Я немного сдержанно высказывался о новом сезоне РПЛ, потому что меня немного удивила игра «Краснодара» и «Зенита» в матче за Суперкубок. «Зенит» в первом тайме просто размазал «Краснодар» — команду, которая еще совсем недавно претендовала на чемпионство. Поэтому я подумал, что лучше надо воздержаться от каких-то высказываний в первые 3-4 тура и посмотреть на все команды.

Вчера я посмотрел все игры и лишний раз убедился, что «Зенит» снова будет одним из претендентов на чемпионство. Петербуржцы в первом тайме опять создали фору и потом спокойно доигрывали матч. И можно сказать, что они вполсилы играли. «Динамо» вчера тоже в первом тайме заложило три мяча (в матче с «Факелом» — Прим. «СЭ») и потом спокойно играло даже в меньшинстве. Сможет ли «Динамо» в этом сезоне навязать борьбу «Зениту»? Я надеюсь. Если в прошлом розыгрыше чемпионата я говорил, что интрига будет держаться до последнего тура, то в этом году надо посмотреть. Но после двух игр «Зенита» можно сказать, что команда Семака опять будет претендовать на чемпионство, — цитирует Мостового Legalbet.

В рамках 1-го тура чемпионата России сезона-2024/25 «Зенит» на выезде разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0. Московское «Динамо» на своем поле победило «Факел» — 3:1.

Источник: Legalbet
Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
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20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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