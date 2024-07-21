Мостовой: «В первых матчах сезона «Зенит» играл вполсилы»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги 1-го тура нового сезона РПЛ и оценил шансы «Зенита» на чемпионство.

— Я немного сдержанно высказывался о новом сезоне РПЛ, потому что меня немного удивила игра «Краснодара» и «Зенита» в матче за Суперкубок. «Зенит» в первом тайме просто размазал «Краснодар» — команду, которая еще совсем недавно претендовала на чемпионство. Поэтому я подумал, что лучше надо воздержаться от каких-то высказываний в первые 3-4 тура и посмотреть на все команды.

Вчера я посмотрел все игры и лишний раз убедился, что «Зенит» снова будет одним из претендентов на чемпионство. Петербуржцы в первом тайме опять создали фору и потом спокойно доигрывали матч. И можно сказать, что они вполсилы играли. «Динамо» вчера тоже в первом тайме заложило три мяча (в матче с «Факелом» — Прим. «СЭ») и потом спокойно играло даже в меньшинстве. Сможет ли «Динамо» в этом сезоне навязать борьбу «Зениту»? Я надеюсь. Если в прошлом розыгрыше чемпионата я говорил, что интрига будет держаться до последнего тура, то в этом году надо посмотреть. Но после двух игр «Зенита» можно сказать, что команда Семака опять будет претендовать на чемпионство, — цитирует Мостового Legalbet.

В рамках 1-го тура чемпионата России сезона-2024/25 «Зенит» на выезде разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0. Московское «Динамо» на своем поле победило «Факел» — 3:1.