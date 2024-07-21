Мостовой: «В первых матчах сезона «Зенит» играл вполсилы»
Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги 1-го тура нового сезона РПЛ и оценил шансы «Зенита» на чемпионство.
— Я немного сдержанно высказывался о новом сезоне РПЛ, потому что меня немного удивила игра «Краснодара» и «Зенита» в матче за Суперкубок. «Зенит» в первом тайме просто размазал «Краснодар» — команду, которая еще совсем недавно претендовала на чемпионство. Поэтому я подумал, что лучше надо воздержаться от каких-то высказываний в первые 3-4 тура и посмотреть на все команды.
Вчера я посмотрел все игры и лишний раз убедился, что «Зенит» снова будет одним из претендентов на чемпионство. Петербуржцы в первом тайме опять создали фору и потом спокойно доигрывали матч. И можно сказать, что они вполсилы играли. «Динамо» вчера тоже в первом тайме заложило три мяча (в матче с «Факелом» — Прим. «СЭ») и потом спокойно играло даже в меньшинстве. Сможет ли «Динамо» в этом сезоне навязать борьбу «Зениту»? Я надеюсь. Если в прошлом розыгрыше чемпионата я говорил, что интрига будет держаться до последнего тура, то в этом году надо посмотреть. Но после двух игр «Зенита» можно сказать, что команда Семака опять будет претендовать на чемпионство, — цитирует Мостового Legalbet.
В рамках 1-го тура чемпионата России сезона-2024/25 «Зенит» на выезде разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0. Московское «Динамо» на своем поле победило «Факел» — 3:1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1