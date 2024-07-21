В матче «Оренбург» — «Спартак» будут паузы на водопой

Директор стадиона «Газовик» Андрей Клемешов рассказал, что в матче «Оренбурга» против «Спартака» в первом туре РПЛ будут паузы на водопой.

«Термометр показал 25 градусов. В каждом тайме этой игры будут паузы на водопой», — цитирует Клемешова ТАСС.

Матч пройдет в воскресенье, 21 июля. Начало — в 17.30 по московскому времени. Ранее были опубликованы стартовые составы команд на игру.