Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:22

Мостовой оценил шансы «Краснодара» в матче с «Локомотивом»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Матч «Локомотив» — «Краснодар» будет интересно посмотреть. Все-таки краснодарцы, как и москвичи, тоже неплохо играют. Ивич оставил всю команду, и они могли и чемпионами становится, если бы не сделали эту перестановку, сменив Ивича на Мусаева. Вот сейчас они и играют на старых дрожжах», — сказал Мостовой «СЭ».

«Краснодар» встретится с «Локомотивом» 1 сентября на «РЖД Арене» в 19.45 по московскому времени.

(Денис Сафронов)

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
2
0
Читайте также
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
Окишор: рождение сверхновой. Колонка Казакова
«Локомотив» — «Краснодар»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.00
Титов о Соболеве в «Зените»: «Ничего страшного, его выбор. «Спартак» двигается дальше»
Сергеев возвращается в «Крылья», Луна — в «Химках», Тикнизян не нужен «Динамо»
«Даже в меньшинстве «Спартак» играл первым номером. А Барко — мастер!» Титов — об игре с «Рубином» и уходе Соболева
Защитник «Спартака» Денисов: «Мы даем результат. Это самое главное»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 0 : 3
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 1 : 0
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 0 : 0
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости