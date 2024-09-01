Мостовой оценил шансы «Краснодара» в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Матч «Локомотив» — «Краснодар» будет интересно посмотреть. Все-таки краснодарцы, как и москвичи, тоже неплохо играют. Ивич оставил всю команду, и они могли и чемпионами становится, если бы не сделали эту перестановку, сменив Ивича на Мусаева. Вот сейчас они и играют на старых дрожжах», — сказал Мостовой «СЭ».

«Краснодар» встретится с «Локомотивом» 1 сентября на «РЖД Арене» в 19.45 по московскому времени.

(Денис Сафронов)