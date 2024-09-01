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Сегодня, 10:15

Титов о Барко: «Мы играли в касание, он делает больше одного, но все — на пользу команде»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, смог бы аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко заиграть в команде Романцева.

— Барко вписался бы в «Спартак» Романцева?

— Не совсем корректная постановка вопроса. Барко — индивидуально сильный исполнитель. Здесь двух мнений быть не может. Но у каждой команды свой стиль. В нашем «Спартаке» два касания — уже передержка. Барко играет немного в другой футбол. Совершает много касаний, но мяч при этом не теряет. Да, возможно, где-то теряется темп, но все, что он делает на поле, идет на пользу команде. Нынешний «Спартак» не играет в одно-два касания. Так что я не стал бы его вписывать в наш состав, а кого-то из моего поколения проецировать на нынешнюю команду. Конечно, нет. Могу лишь констатировать: Барко — мастер! Настоящий лидер. Без него мы увидим совсем другую команду, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» 31 августа обыграл «Рубин» (1:0) в 7-м туре РПЛ. С 14 очками красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице. В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо».

Полностью интервью Егора Титова читайте на сайте «СЭ».

Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
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Спартак – Рубин
 1 : 0
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
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