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Сегодня, 12:55

Мостовой: «Ташуев нашел ключик к «Ахмату». Простой пример, что с «Зенитом» можно бороться»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение «Зенита» от «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга впервые проиграла в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Перед матчем 48 из 50 человек точно бы сказали, что выиграет «Зенит», и я в том числе. И это еще после того, как «Спартак» сыграл вничью с «Сочи». Удивительно! Два быстрых мяча, две ошибки защитников, 2:0, потом такую фору отыграть можно, но тяжеловато. Тем более, мы видели, как был заряжен «Ахмат».
Первое поражение «Зенита» в чемпионате? Такое бывает. Слушайте, неделю назад все спрашивали, может ли «Зенит» пройти этот сезон без поражений. Серия прервана. Сейчас надо хвалить «Ахмат», потому что с приходом Ташуева команда преобразилась, посмотрите, как играет. Нашел, видимо, ключик к этой команде. Простой пример, что с «Зенитом» можно играть», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, «Ахмат» с 26 очками поднялся на пятую строчку.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

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