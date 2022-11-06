Мостовой: «Ташуев нашел ключик к «Ахмату». Простой пример, что с «Зенитом» можно бороться»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение «Зенита» от «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ.

Команда из Санкт-Петербурга впервые проиграла в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Перед матчем 48 из 50 человек точно бы сказали, что выиграет «Зенит», и я в том числе. И это еще после того, как «Спартак» сыграл вничью с «Сочи». Удивительно! Два быстрых мяча, две ошибки защитников, 2:0, потом такую фору отыграть можно, но тяжеловато. Тем более, мы видели, как был заряжен «Ахмат».

Первое поражение «Зенита» в чемпионате? Такое бывает. Слушайте, неделю назад все спрашивали, может ли «Зенит» пройти этот сезон без поражений. Серия прервана. Сейчас надо хвалить «Ахмат», потому что с приходом Ташуева команда преобразилась, посмотрите, как играет. Нашел, видимо, ключик к этой команде. Простой пример, что с «Зенитом» можно играть», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, «Ахмат» с 26 очками поднялся на пятую строчку.