«Урал» — «Локомотив»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Урал» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

«Локо» не может победить «Урал» уже три матча подряд в рамках РПЛ. В последний раз железнодорожники были сильнее в мае 2021 года (1:0). В первом круге этого сезона уральцы победили со счетом 4:2.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».