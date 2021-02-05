Новичок «Ростова» Турищев рассказал об адаптации в клубе

Форвард «Ростова» Максим Турищев поделился эмоциями от перехода в ростовский клуб.

— Мне позвонили и сказали, что есть возможность поехать на сбор с этим клубом. Долго не думал над предложением, ведь «Ростов» — прогрессирующая команда, здесь много молодых и талантливых игроков. Кроме этого, Валерий Карпин — очень грамотный тренер. Работая с ним, можно прибавить в мастерстве и в классе как состоявшимся футболистам, так и начинающим. Он был большим игроком, у него можно многому научиться. Также отмечу и сильный характер — это передается игрокам.

Я уже говорил, что хотел бы тренироваться под руководством Валерия Карпина, зная какой он тренер. С первых тренировок мои ожидания оправдались. Весь тренерский штаб очень сильный, настоящие профессионалы. Они отдаются своему делу на 100 процентов. Видно, что тщательно готовятся к каждой тренировке в подборе знаний и упражнений. Я думаю, что под их началом быстро начну прогрессировать", — приводит слова Турищева официальный сайт клуба.

18-летний Турищев — воспитанник «Локомотива». Форвард стал лучшим бомбардиром железнодорожников в прошлом сезоне Юношеской футбольной лиги, забив 8 голов в 10 матчах. Футболист ни разу не появлялся на поле в составе основной команды «Локомотива».