Агент Тюкавина ответил Глушакову на шутку про своего игрока

Алексей Сафонов, агент российского нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на фотографию игрока в форме «Спартака».

«Давайте не будем доводить дело до абсурда. Мы все в детстве ходили в разной одежде и поддерживали разные клубы. Зачем люди вообще раздувают из этого что-то? Это все можно перевести в обычную шутку. Лучше бы у нас люди футбол обсуждали, чем такие вещи. К Косте же тоже с уважением нужно относиться. Он работает, готовится к возобновлению сезона. Сейчас замучают парня, он больше вообще не будет давать интервью. Наверное, это я не доглядел чуть-чуть. Нужно было попросить журналиста скинуть мне текст на проверку. Но я не вижу ничего в этом страшного», — сказал Сафонов «СЭ».

«Малой, правильные цвета», — написал футболист «Химок» Денис Глушаков под фотографией Тюкавина в футболке «Спартака».

Ранее Тюкавин заявил, что красный ему никогда не нравился и у него до сих пор нет одежды с этим цветом.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.