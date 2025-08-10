Мостовой не считает, что «Спартак» упустил возможность назначения Черчесова: «Здесь можно назвать любую фамилию»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном сменщике главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Не думаю, что «Спартак» упустил Черчесова. Здесь можно назвать любую фамилию. Сколько уже в «Спартаке» было главных тренеров за последние 15 лет», — сказал Мостовой «СЭ».

6 августа «Ахмат» объявил о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.

Ранее «СЭ» сообщал, что Деян Станкович в ближайшее время может быть уволен, если не улучшит результаты команды на старте чемпионата России. Сербу дали на это 5 матчей.

«Спартак» идет 11-м в турнирной таблице РПЛ с 4 очками после 4 туров.

