10 августа, 15:30

Источник: «Саутгемптон» предложил за Сперцяна 12 миллионов евро

Алина Савинова

«Саутгемптон» сделал «Краснодару» предложение по полузащитнику Эдуарду Сперцяну в размере 12 миллионов евро, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что данная заявка на трансфер 25-летнего игрока поступила «быкам» в воскресенье. Российский клуб обдумывает предложение «Саутгемптона».

28 июля Armenie Football сообщал, что английский клуб предложил 12,5 миллиона евро за Сперцяна. 10 августа этот же источник заявил, что футболист ведет переговоры с «Саутгемптоном», диалог между сторонами находится на продвинутой стадии, однако полузащитник пока не дал окончательного ответа по поводу своего перехода в клуб из Англии.

Сперцян играет за основную команду «Краснодара» с 2018 года. В сезоне-2024/25 вместе с «быками» он стал чемпионом России.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Саутгемптон
  • Leonard Leonard

    Кому? Источнику?

    10.08.2025

  • Тимофейкин

    всего 12.5!!!не так давно говорили он 30млн стоит и еще куда идет-какойто саутгемптон-что ты творишь Эдик!?

    10.08.2025

    • Мостовой не считает, что «Спартак» упустил возможность назначения Черчесова: «Здесь можно назвать любую фамилию»

    «Оренбург» — «Краснодар»: гол Батчи отменили из-за офсайда
