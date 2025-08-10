Источник: «Саутгемптон» предложил за Сперцяна 12 миллионов евро

«Саутгемптон» сделал «Краснодару» предложение по полузащитнику Эдуарду Сперцяну в размере 12 миллионов евро, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что данная заявка на трансфер 25-летнего игрока поступила «быкам» в воскресенье. Российский клуб обдумывает предложение «Саутгемптона».

28 июля Armenie Football сообщал, что английский клуб предложил 12,5 миллиона евро за Сперцяна. 10 августа этот же источник заявил, что футболист ведет переговоры с «Саутгемптоном», диалог между сторонами находится на продвинутой стадии, однако полузащитник пока не дал окончательного ответа по поводу своего перехода в клуб из Англии.

Сперцян играет за основную команду «Краснодара» с 2018 года. В сезоне-2024/25 вместе с «быками» он стал чемпионом России.

