Геркус: «Станкович не попал в наш чемпионат. От него нет позитива»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— «Спартак» разочаровал, или проблески в игре красно-белых все же есть?

— Ну разве что проблески. В атаке есть моменты, как быть с центром поля, защитной линией? Скажу так: они далеки от идеала. Пропускают и контратаки, и на стандартах выглядят неорганизованно.

— Но на бумаге состав «Спартака» явно сильнее?

— Не знаю... Возьмем второй гол «Локо». Батраков подает на Бакаева, который совсем один в штрафной! Как так? Где опека? У вас человек принимает в абсолютном одиночестве мяч в штрафной! Где защитники-то? Команда просто неправильно играет на стандартах, не разбирает игроков, не закрывает зоны. И таких ситуаций было несколько. Это методическая ошибка. «Спартак» хорош в атаке? Но где баланс? Нет цельности. Не хочется кидать камень в огород тренеров. Но Станкович, похоже, не попал в наш чемпионат...

— Не попал?

— Он ведет себя не так, как мы ждем от звезды. Не добавляет нашему чемпионату положительных вещей. От него скорее негатив исходит, отрицательные эмоции. Зачем это все? Реально какая-то агрессия в адрес игроков чужой команды и судей. Сравните его с Челестини из ЦСКА. Совсем другой пример. Быстро понял, куда попал, разобрался, начал давать результат. Скромный, доброжелательный. Вот этого и ожидали от Станковича. А он... Приехал звездой футбола, а что мы увидели? Печаль...

— По данным «СЭ», Станковичу дали пять матчей для исправления ситуации

— Не знаю. Сложно сейчас давать оценку его работе. А с другой стороны, чего от него ждут? Не очень понятно. Следующий тур — с «Зенитом». Думаете, что-то в игре красно-белых преобразится? Не знаю.

«Спартак» идет 11-м в турнирной таблице РПЛ с 4 очками после 4 туров.