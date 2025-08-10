Футбол
10 августа, 14:45

Геркус: «Станкович не попал в наш чемпионат. От него нет позитива»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— «Спартак» разочаровал, или проблески в игре красно-белых все же есть?

— Ну разве что проблески. В атаке есть моменты, как быть с центром поля, защитной линией? Скажу так: они далеки от идеала. Пропускают и контратаки, и на стандартах выглядят неорганизованно.

— Но на бумаге состав «Спартака» явно сильнее?

— Не знаю... Возьмем второй гол «Локо». Батраков подает на Бакаева, который совсем один в штрафной! Как так? Где опека? У вас человек принимает в абсолютном одиночестве мяч в штрафной! Где защитники-то? Команда просто неправильно играет на стандартах, не разбирает игроков, не закрывает зоны. И таких ситуаций было несколько. Это методическая ошибка. «Спартак» хорош в атаке? Но где баланс? Нет цельности. Не хочется кидать камень в огород тренеров. Но Станкович, похоже, не попал в наш чемпионат...

— Не попал?

— Он ведет себя не так, как мы ждем от звезды. Не добавляет нашему чемпионату положительных вещей. От него скорее негатив исходит, отрицательные эмоции. Зачем это все? Реально какая-то агрессия в адрес игроков чужой команды и судей. Сравните его с Челестини из ЦСКА. Совсем другой пример. Быстро понял, куда попал, разобрался, начал давать результат. Скромный, доброжелательный. Вот этого и ожидали от Станковича. А он... Приехал звездой футбола, а что мы увидели? Печаль...

— По данным «СЭ», Станковичу дали пять матчей для исправления ситуации

— Не знаю. Сложно сейчас давать оценку его работе. А с другой стороны, чего от него ждут? Не очень понятно. Следующий тур — с «Зенитом». Думаете, что-то в игре красно-белых преобразится? Не знаю.

Илья Геркус прокомментировал победу &laquo;Локомотива&raquo; над &laquo;Спартаком&raquo; в&nbsp;4-м туре РПЛ.«Батраков — реальная суперзвезда! А от Станковича исходит один негатив. Печаль...» Интервью Геркуса

«Спартак» идет 11-м в турнирной таблице РПЛ с 4 очками после 4 туров.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
  • Александр

    Когда нет аргументов, ты начал сливаться тупейшим ответом.

    11.08.2025

  • Millwall82

    какие нахрен позитивы в РПЛ? Крайне брутальное зрелище, не для всех. О чем он говорит? Палыч что ли давал его при нем? Матеря всех. Я бы сравнил РПЛ с чемпионшипом или серией Моrtal Kombat например, очень и очень на большого любителя, на матерых бруталщиков. Которые способны до конца посмотреть матч Пари НН-Оренбург например.

    10.08.2025

  • vit 72

    У Талалаева понтов ещё больше. Да он и тренер для команд 2й восьмёрки. А Юран вообще не калибра РПЛ.

    10.08.2025

  • hardoviy

    В начале были фальшивые объятия со всеми я лично не верю ему он не искренний.

    10.08.2025

  • ровнов

    Геркус развалил Локо. Теперь за Спартак взялся.

    10.08.2025

  • Андрей

    ты не попал в наш чемпионат, от тебя нет позитива, не открывай пасть когда тебя подали на обед

    10.08.2025

  • Рой Мансон

    Какой позитив может быть в раше?

    10.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Просто от перебора игроков у Станковича закружилась голова. В сотый раз повторю, до начала всех этих покупок, Спартак набрал чемпионский ход. ЗАЧЕМ надо было всё ломать??? Ну отмотай ты настройки до тех шести побед подряд, и вперед. Единственно Жедсона всунь куда-нибудь на правый фланг вместо Бонгонды и никакущего Солари, и всё. Гарсию в дубль переведи и на трансфер, как абсолютно не способного играть в РПЛ даже за аутсайдера, он просто полный ноль. Что еще должно произойти, что бы он это понял. И всё, и Спартак опять попрет. А он баран Угальде маринует на лавке, который за пол чемпионата наколотил больше чем Кордоба за весь сезон.

    10.08.2025

  • Владимир Слепцов

    Следующий тур будет разгром от Зенита, к сожаленью

    10.08.2025

  • Кот

    Ну, правильно - Станкович, Абаскаль, Смородская, Митрофанов, Миллер и ещё полсотня - другая присосавшихся "специалистов", от агентов до "корреспондентов" (это не о вас, Вит. Айрапетов), - зачем они нужны футболу ?... Век бы не знать их... Вас, Геркус, кстати, - тоже...

    10.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Ольга Юрьевна, перелогинься)

    10.08.2025

  • Асылхан

    Только дилетанты думают что придет супермен и случится чудо . В футболе чудес не бывает . Надо работать и четко понимать игру и вещи . Из наших Талалаев , Юран не хуже Станковича и дешевле в три раза. Проблема в манагерах

    10.08.2025

  • Ратель

    Ну, как бы, его тренером брали, а не скоморохом или массовиком-затейником. Но игру он тоже пока не поставил.

    10.08.2025

  • Slim Tallers

    Так, может, он до нашего чемпионата куда-нибудь в другой попал?! Нет. В итальянском,как тренер,провалился. А кто его сюда привёз?!

    10.08.2025

  • Александр

    Если мнение Гекруса близко к ничтожному то какая оценка у твоего мнения?

    10.08.2025

  • Эрик Стейн

    Прежде всего надо:1-поработать Станковичу над собой-ибо если тренер не может контролировать себя, то нервоз и в команде будет...2-3 межсезонья у него со Спартаком и ни одного нормального, команда выходит из отпуска и сразу играть, игроки как будто друг друга впервые видят...3-команда очень много пропускает из-за плохого контроля за игроками в штрафной и на входе в штрафную

    10.08.2025

  • andreichf

    Что ты несешь ? Только Зарема может тренировать Спартак.

    10.08.2025

  • Михаил

    Геркуса в тренеры Спартака! Или уже было?

    10.08.2025

  • Слоноул

    Отчего же "нет позитива" ? Напротив — море позитива. При нём наш любимый клоун Ромбик выучил несколько новых трюков.

    10.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Геркуса тоже давно-давно нигде никто не ждет( локофилы знают о чем разговор)...так бывает..поэтому, его мнение, близко к ничтожному...:expressionless:

    10.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Зенит просто по любому выиграет у Спартака останется три матча?

    10.08.2025

  • spar001

    позитва не хватает - это верно...

    10.08.2025

  • андрей андреев

    самая большая загадка, которую я и вчера услышал от Жоры - почему Станкович упорно парит НеУгадальде на лавке. Ведь парень способен на многое.

    10.08.2025

