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Мостовой — о словах Федотова Абаскалю: «Нормальное поведение. Я бы сказал так же»

Читать «СЭ» в
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал высказывание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

Во время матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) Федотов вступил в конфликт с Абаскалем. Федотов сказал Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун».

«Что здесь такого? Он же главный тренер. Это футбол. В футболе все друг на друга кричат, орут. Разве где-то написано, что нельзя ругаться? Если передо мной кто-то будет идти по улице, прыгать и махать руками — я тоже его отругаю. А на футболе это абсолютно нормальное явление. Передо мной бы прыгал, я бы ему также сказал», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна осудила поведение Федотова во время матча с красно-белыми.

Александр Мостовой
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
25
10
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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